أحمد الطاهري: مصر أصبح لها دور فعال في أهم وأخطر الملفات العالمية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عكفت على إطلاق قناة القاهرة الإخبارية من أجل تلبية تطلعات المشاهدين، فالإعلام بشكل عام يجب أن يكون جزءً من السياق الاجتماعي للدولة، فاليوم نتحدث عن قناة أخبار تنطلق في مصر بعد مرحلة كبيرة حققتها مصر من أجل الوصول إلى هذه الدرجة من الاستقرار وأن يكون لها هذا الدور المحوري في المنطقة.

يتطلب قناة تقدم أخبار بالغة الدقة والأهمية

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أن دولة بحجم مصر اليوم لم تعد تصنف فقط على أنها الكتلة الأكثر صلابة في منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة المركزية في منطقة جنوب المتوسط، وإنما أصبح لها دور فعال في أهم وأخطر الملفات العالمية، وهذا يتطلب قناة تقدم أخبارا بالغة الدقة والأهمية وتستدعي الكثير من الجدية.

الدولة المصرية تترقب أهم الأحداث الدولية خلال فترة أقل من شهر

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه حال حدوث أزمة في أسيا الوسطى يجب أن نعرض تداعيات ذلك على مصر، أو عند حدوث أزمة في أقصى جنوب إفريقيا يجب أن نستعرض تداعياتها على الدولة أيضًا، وكذلك أي أزمة حتى وإن حدثت في أقصى أوروبا، مؤكدًا أن الدولة تترقب أهم الأحداث الدولية خلال فترة أقل من شهر وهو قمة المناخ، ومن المنتظر أن يكون هناك حضور عالمي يتجاوز الدورة الأخيرة من الجمعية العامة، لأن الجمعية العامة وقمة المناخ ينبثقوا من الأمم المتحدة، وبالتالي نتحدث عن مشاركة واسعة للغاية.