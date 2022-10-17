مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أحد المحاجر بمحافظة المنيا

شهدت أحد المحاجر بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله، قبل قليل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سمالوط العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا يفيد استقبال مستشفى سمالوط العام جثة شاب في العقد الثالث من عمره إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تأدية عمله داخل أحد المحاجر التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة رمضان. م، 31 سنة، مقيم في قرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط.

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

ونقلت الجثة إلى مستشفى سمالوط العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.