تشييع جنازة طالب أزهري سقط تحت جرار زراعي أثناء عودته من المعهد بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية منشأة البدوي مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، الليلة، جنازة طالب بالصف الأول الإعدادي الأزهري، بمعهد كفر الخوازم بنين، والذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به عقب سقوطه أسفل جرار زراعي، حال عودته من المعهد الأزهري وقبل أن يصل غلي البيت وقع الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

خرجت جنازة الطالب محمد أحمد منتصر الدسوقي عبد الرحمن، 13 سنة، من مسجد النصر بقرية منشأة البدوي وسط حضور على كبير من الأهالي وزملاء الطالب وقيادات المنطقة الأزهرية في طلخا، وأدوا صلاة الجنازة عليه داخل المسجد، وانطلقوا به إلى مثواه الأخير.

بلاغ بوفاة الطالب

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب في المعهد الزهر بقرية كفر الخوازم، بعد سقوطه أسفل جرار زراعي، أثناء عودته إلي منزله بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وبالفحص تبين مصرع الطفل محمد أحمد منتصر الدسوقي عبد الرحمن، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد بنين كفر الخوازم، وسقط أسفل الجرار الزراعي حال عودته إلي منزله في قرية منشأة البدي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب وتسليمه لذويه.

نعي المنطقة الأزهرية للطالب

وفي سياق متصل، نعت إدارة طلخا الأزهرية وفاة الطالب، وجاء في بيان لها، «تتقدم إدارة طلخا الأزهرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب محمد احمد منتصر الدسوقي بمعهد بنين كفر الخوازم لوفاته اليوم الأحد متأثرا بإصابته إثر حادث أليم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين يا رب العالمين».