أوكرانيا: خسائرنا مقارنة بروسيا تبلغ 1 إلى 6.5.. جيشهم ينهار قريبا

قالت «كييف»، إن نسبة الخسائر في الأزمة الأوكرانية، بين بلادها وروسيا تبلغ نحو 1 إلى 6.5 في الجنوب، وأوضحت نائب وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار عبر «تليجرام»، أن وفقا لقائد العمليات الجنوبية أندري كوفالتشوك، نسبة الخسائر حوالي 1 إلى 6.5، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت ماليار، إلى أن حد النسبة الحرجة هو 1 إلى 8 وبعد ذلك سينهار الجيش الروسي من الناحية النفسية، وأوضحت المسؤولة الأوكرانية، أن «موسكو» تواجه وضعا صعبا إلى حد ما في جنوبي أوكرانيا.

القضاء على 90 % من وحدات قوات أوكرانية في سفاتوفسك وكريمينايا

بدورها، تصدت القوات في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، التي ضمتها موسكو في وقت سابق إلى أراضيها، لمحاولات هجوم واسعة النطاق شنتها القوات الأوكرانية، في مدينتي «سفاتوفسك» و«كريمينايا»، وأشارت القوات إلى القضاء على 90 % من وحداتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم » الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال سفير الجمهورية الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن القوات الأوكرانية، أرسلت نحو 35 ألف مقاتل إلى «محور سفاتوفسك»، ما يشير إلى استعدادات «كييف» لاختراق الخطوط.

مصدر عسكري: الأيام المقبلة شاقة

من جانبه، قال مصدر عسكري مطلع في لوجانسك، إن القوات الأوكرانية، لن تتوقف عن محاولات اختراق خط المواجهة، مضيفا لوكالة «تاس» الروسية، إن الأيام المقبلة ستكون شاقة.

بدوره، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب على مواطني بلاده التقليل من استهلاك الكهرباء من الساعة 05:000 مساءا حتى 11:00 مساء، مضيفا في خطاب تليفزيوني، أنه يتعين على مهندسي الطاقة، أن يحدوا من إمدادات الكهرباء حتى يعمل النظام بثبات.