أوكرانيون يهاجمون جمهورية لوجانسك الشعبية المنضمة حديثا لروسيا

كشف الضابط في قوات جمهورية لوجانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، أن 100 مجند و10 مركبات من القوات الأوكرانية الخاصة هاجموا لوجانسك، متوقعا أن يكون الأشخاص الذين قاموا بهذا الأمر أجانب لاقتحام جمهورية لوجانسك الشعبية.

العمل على تحديد الأسعار

ونقل موقع روسيا اليوم في خبر عاجل عن الضابط الروسي، أنه يجري حاليا تحديد الخسائر التي وقعت في صفوف القوات الأوكرانية التي يشير الضابط إلى أنها تتشكل من مجموعة من المرتزقة وغالبا هم المتسببون في هذه المرحلة.

تهديد باستخدام النووي

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي ضد كييف في ظل المساعدات الغربية لها، وذلك لرغبة تلك الدول في هزيمة روسيا، وأن يفقدوها قدراتها الحربية المتطورة.

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي بعد إعلان إقليمين في أوكرانيا رغبتهما في الانفصال عن كييف والانضمام إلى روسيا، وضمت موسكو 4 أقاليم من أوكرانيا وسط رفض غربي لهذه الاستفتاءات التي جرت في هذه الأقاليم، وإعلان حلف الناتو استمراره في دعم أوكرانيا ضد روسيا التي لوحت أيضا باستخدام السلاح النووي.