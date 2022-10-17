قوات الاحتلال تواصل اعتقال الفلسطينيين.. وتصريح غريب لترامب بشأن اليهود

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 3 فلسطينيين من بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنّ القوات أوقفت مركبة بمنطقة الشرفة في حوسان، كان داخلها «خليل رأفت حمامرة» و«حسن علي حسن حمامرة،» و«طارق مراد محمود حمامرة»، واعتقلتهم.

مناورات عسكرية إسرائيلية في محيط قرية الجلمة شمال شرقي «جنين»

وفي وقت سابق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية في محيط قرية الجلمة شمال شرقي «جنين»، كما استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في بلدة يعبد جنوب جنين» شمال الضفة الغربية، واقتحمت القوات قرية «رمانة».

ومساء أمس الأحد، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الضاحية شرق «نابلس» بالضفة الغربية، وحاصرت «عقار سكني». وفي وقت لاحق، اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا، وزعمت أنّ المعتقل هو حمزة عزيزة، أحد أفراد مجموعة «عرين الأسود».

وأشارت مصادر محلية، إلى سماع أصوات إطلاق نار واندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بالتزامن مع محاصرته المنزل في الضاحية.

قوات الاحتلال تطلق وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام في «منطقة الضاحية»

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام في «منطقة الضاحية»، فيما اصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال.

بدورها، قالت مجموعة «عرين الأسود»، في بيان، إنّه لا وجود لاسم الشاب المعتقل بين عناصرها.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تصريح غريب من نوعه، إنّه يمكن أن يكون بسهولة رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أنّ اليهود في بلاده يجب أن يكونوا أكثر تقديرا لما فعله من أجل إسرائيل.