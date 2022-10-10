مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في «مخيم شعفاط»

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، في«مخيم شعفاط»، عند الحاجز العسكري شمال شرقي القدس المحتلة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى إطلاق القوات الإسرائيلية، قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

انتشار المستعربون بين الأزقة في «مخيم شعفاط»

بدورهم، انتشر المستعربون في محيط الحاجز العسكري، وبين الأزقة في «مخيم شعفاط»، فيما أغلق الفلسطينيون، مدخل الحاجز العسكري بحاويات النفايات وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ومساء أمس الأحد، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي «بئر أيوب» بالقدس المحتلة، كما شهد المدخل الغربي لقرية «العيسوية»، اشتباكات بين الطرفين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، قضية جديدة ضد الأسير الفلسطيني خليل عواودة «40 عاما»، كان من المفترض إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن الأسير الفلسطيني خليل عواودة، متهم الآن بتهريب هاتف محمول وشاحن وسماعات إلى «سجن نيتسان» في الرملة، فيما جرى تمديد حبس الأسير الفلسطيني، أسبوع، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الأسير الفلسطيني خليل عواودة خاض إضرابا عن الطعام لـ 180 يوما

وخاض الأسير الفلسطيني خليل عواودة، إضرابا عن الطعام لـ 180 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة واضحة أو محاكمة، فيما علق الإصراب بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري.

بدورها، قالت هيئة شؤون «الأسرى والمحررين» الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماطل بالإفراج عن الأسير خليل عواودة رغم وجود قرار بالإفراج عن الأسير الفلسطيني.

خرق إسرائيلي على مسافة حوالي 259 متراً في المياه الإقليمية اللبنانية

وفي لبنان، أعلن ‏الجيش اللبناني، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأوضحت «قيادة الجيش اللبناني»، في بيان، إن الخرق الإسرائيلي، جاء لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة 35 دقيقة، مشيرة في بيان، إلى متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.