حياة «أليمة» أصبحت «كريمة» في منشأة فؤاد: «عشش الصفيح بقت عمارات»

أصبح حلم توفير سكن ملائم و«حياه كريمة» حقيقة فى الجمهورية الجديدة، فى ظل تحركات القيادة السياسية لتنفيذ مخططات التطوير بكل قرى وربوع مصر، وكانت محافظة كفر الشيخ شاهدة على ذلك التطوير فى منشأة فؤاد، حيث شهدت نقلة نوعية كبيرة بديلة للعشوائيات، حيث تم استبدالها بعمارات سكنية حديثة.

المشروع تم تنفيذه على مساحة 4000 م2 بتكلفة 12 مليون جنيه، بحسب تصريحات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ«الوطن»، حيث تم إنشاء 5 عمارات بإجمالى 112 وحدة سكنية.

«إبراهيم على»، من سكان عمارات منشأة فؤاد الجديدة، بغرب مدينة كفر الشيخ، قال لـ«الوطن»: «كنا نعيش فى بيوت بسيطة ومتواضعة بمنطقة عزبة الصفيح الملاصقة لشريط السكة الحديد بشرق مدينة كفر الشيخ، وكنا نعانى بها، حيث كانت تمر القطارات بجوار بيوتنا الصغيرة التى كان أغلبها من الصفيح والخشب».

«إبراهيم» أضاف أن الأسر كانت تعيش حياة قاسية لسنوات حتى تحرك الرئيس السيسى بمشروعات التنمية وتوفير سكن آمن وحياة كريمة، فتم تسليمنا وحدات سكنية.

«محمد زغلول»، من سكان عمارات إسكان مدينة الحامول، قال: «إن اللى حصل لينا كان نقلة كبيرة، كنا بنسكن فى عشوائيات، سواء كانت عشش خشبية أو بيوت متواضعة، ودلوقتى عندنا عمارات سكنية حديثة ومتطورة وبها كافة المرافق والخدمات».