مطار شرم الشيخ يستعد لقمة المناخ.. زيادة الطاقة الاستيعابية ومنظومة أمنية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولي استعد لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل من خلال تطبيق منظومة أمنية متكاملة.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن المطار أصبح خمس نجوم، وأحد أفصل مطارات العالم من حيث التجهيزات وأماكن انتظار الطائرات، وكذلك الطاقة الاستيعابية التي بلغت بعد التطوير نحو 10 ملايين راكب سنويا.

تطوير المطار

وأوضح محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال تطوير مطار شرم الشيخ بنسبة 95%، حيث تم تركيب لافتات الهوية البصرية للمدينة في كل أنحائه، مشيراً إلى أن الوفود الأمنية الأجنبية التي تفقدت المطار أشادت بالإجراءات الأمنية الجديدة المتبعة، وأكدوا أن الأنظمة الجديدة، سواء الكشف بالأشعة أو عمليات المسح للحقائب والتعقيم أمنيا، تُجرى وفقا للضوابط العالمية، حيث جرى تركيب منظومة جديدة للكشف على الحقائب باستخدام أشعة «C T».

موقف الطائرات

وذكر «فودة»، أن تطوير المطار تضمن تطوير وتوسعة صالات السفر والوصول، وتزويده بأجهزة حديثة لزيادة عمليات التأمين، فضلا عن توسعة موقف الطائرات ليسع 46 طائرة.

وقال إن المطار حصل الأسبوع الماضي على تجديد شهادة الأيزو بعد تطبيق كل المعايير الدولية بالنسبة للسفر والوصول وأنظمة التأمين، في إطار الاستعداد لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر 2022.