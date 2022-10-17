زيلينسكي يرغب في زيادة صادرات بلاده من الحبوب.. ويدعو مواطنيه لتوفير الكهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رغبته في زيادة صادرات الحبوب من بلاده، فضلا عن توفير الكهرباء لتجنب زيادة الحمل على الشبكة والحفاظ على استقرارها، حسب ما نقلته شبكة «جي في آي».

أوكرانيا نقلت نحو 8 ملايين طن من الغذاء

منذ أن هددت موسكو بإنهاء اتفاقية تصدير الحبوب، شدد زيلينسكي على أهميتها، رغم أنّ الحرب أعاقت صادرات الحبوب، حيث نقلت أوكرانيا نحو 8 ملايين طن من الغذاء عن طريق البحر منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الحرب، عبر أكثر من 300 سفينة، وذهب 60% منها إلى أفريقيا وآسيا، كما أعلن زيلينسكي خططه لزيادة الصادرات.

روسيا تهدد بإغلاق الموانئ الأوكرانية

وقبل أيام قليلة، هددت روسيا بتعليق صفقة الحبوب وإغلاق الموانئ الأوكرانية مرة أخرى، وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاتفاقية بأنّها «سرقة»، وفي رأيه أنّه لم يتم احترام التخفيف المتفق عليه للعقوبات المفروضة على صناعة الغذاء والأسمدة الروسية، كما أشار إلى أنّ أوكرانيا كانت تنقل المتفجرات التي أصابت جسر القرم بحرا.

وفي رسالته بالفيديو، وضع زيلينسكي أهمية صادرات الحبوب الأوكرانية في مكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم، ضد المزاعم الروسية.

زيلينسكي يطلب من مواطنية توفير الكهرباء بسبب الهجمات الصاروخية الروسية

وطالب زيلينسكي، مواطنيه، بتوفير الكهرباء بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى أنّه من الضروري في بعض المدن والمناطق الأوكرانية الحد من إمدادات الطاقة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة في المساء، وتجنب الحمل الزائد.

علاوة على ذلك، لم يقدم الرئيس الأوكراني أي معلومات جديدة بشأن التطورات على الجبهة، رغم اعترافه بوجود قتال عنيف حول مدينتي باشموت وسوليدار في المنطقة الشرقية من دونيتسك، ووجود القوات الروسية في حالة هجوم.