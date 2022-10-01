طرح البوستر الأول لمسلسل «الضاحك الباكي» لعمرو عبد الجليل

نشرت الفنانة دارين حداد، البوستر الأول لمسلسل «الضاحك الباكي»، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذي يتناول سيرة الفنان نجيب الريحاني، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة.

تفاصيل مسلسل «الضاحك الباكي»

وظهر الفنان عمرو عبد الجليل على «أفيش» العمل، وهو متقمص شخصية نجيب الريحاني، الذي نالت إعجاب الكثير من المتابعين، وحظى بردود فعل واسعة.

وتدور أحداث مسلسل «الضاحك الباكي»، حول قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

أبطال مسلسل «الضاحك الباكي»

يشارك في بطولة المسلسل، عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقي، فردوس عبد الحميد، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح أدم، أحمد علي، ومن تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج محمد فاضل.

مشاركة دارين حداد في دراما رمضان الماضي

شاركت دارين حداد مؤخرا، في دراما رمضان الماضي، بمسلسل «بابلو»، التي كانت تدور أحداثه حول سيد حسن، المعروف باسم (بابلو)، رجل عصامي، يساعد المحتاجين، يتمكن من كسب ثقة أحد رجال الأعمال، ويتولى حمايته، ولكن ابنه يكن كراهية شديدة لبابلو، في الوقت الذي تتعلق فيه قلب شقيقته بحب بابلو.

وشارك في بطولته حسن الرداد، سوسن بدر، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، اروي جودة، سلوي عثمان، محمود حجازي، عمر الشناوي، مصطفي فهمي، نجلاء بدر، مصطفي عباس.