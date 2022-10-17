أخبار البورصة المصرية.. توقعات باستمرار الارتفاع نحو مستوى 10200 نقطة

يبحث الكثيرون في الوقت الراهن عن أخبار البورصة المصرية، قبل بداية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، وسط ترقبٍ لحركة المؤشرات والتداولات في البورصة، وتوقعات بصعود مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10200 نقطة.

مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 10200 نقطة

قال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.

اختبار مستوى الدعم الرئيسي 9900 نقطة

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر مع عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9900 نقطة.

مؤشر EGX70 يتجه لاختبار مستوى 2200 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع أن يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد على مكاسب وارتفاعات جماعية، حيث أغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 1.98% عند مستوى 10048.88 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أولى جلسات الأسبوع الحالي، مرتفعا بنحو 1.61% مغلقًا جلسة أمس الأحد عند مستوى 2186.65 نقطة.