أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود مؤشر الثلاثين إلى 10 آلاف نقطة

يبحث الكثيرون في الوقت الراهن عن أخبار البورصة المصرية، قبل بداية تداولات جلسة، اليوم الأحد، وهي أولى جلسات الأسبوع، وسط ترقبٍ لحركة المؤشرات والتداولات في البورصة.

مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 10 آلاف نقطة

قال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 9 آلاف و800 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة 9900 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 10 آلاف نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

اختبار مستوى الدعم الثاني 9600 نقطة

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9 آلاف و600 نقطة.

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فإن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المحلل المالي، إلى أنَّه في حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء السلبي والهبوط لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

كان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، قد أغلق جلسة الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، مرتفعًا بنحو 0.54% عند مستوى 9853.74 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، آخر جلسات الأسبوع الماضي، مرتفعا بنحو 30.58 نقطة بما يعادل 1.44% مسجلاً مستوى إغلاق عند 2151.94 نقطة.