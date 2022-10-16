أخبار البورصة المصرية.. 9.5 مليار جنيه مكاسب سوقية وارتفاع المؤشرات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.98% عند مستوى 10048.88 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.61%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2186.65 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3125.71 نقطة بارتفاع نسبته 1.56%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.44%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.44%، ليغلق عند 1905.91 نقطة، وبلغت قيم التداولات 935.963 مليون جنيه، من خلال التداول على 528.435 مليون سهم، وتنفيذ 44.059 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 106 أسهم، وانخفض 25 فقط، واستقر 64.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 697.039 مليار جنيه، بمكاسب نحو 9.5 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستعيد مقاومة 10000 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق على ارتفاع بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر، ما دفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة والإغلاق أعلاه بنهاية التعاملات اليوم.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.

مؤشر EGX70 يستعيد مستوى مقاومة 2160 نقطة

وتابع عيد فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أنه نجح أيضا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء الإيجابي يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.