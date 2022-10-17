خريطة برامج «أون سبورت» اليوم.. تغطية مميزة للأحداث المحلية والعالمية

تقدّم مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» اليوم عبر شاشاتها المختلفة، تغطية مميزة لجميع الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

البداية مع قناة «أون تايم سبورتس 1»، وبرنامج «صباح أون تايم»، الذي ينطلق في تمام العاشرة صباحًا، وتغطية خاصة لجميع الأحداث الرياضية من خلال فقرات خبرية وأخرى تحليلية بوجود كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم والصحفيين الرياضيين.

وفي تمام الثانية ظهرًا، يطُل برنامج «أخبار أون تايم»، الذي يرصد أبرز أخبار الرياضة المصرية والعالمية، ويعود البرنامج في تمام السادسة مساء للظهور مجددًا لرصد آخر المستجدات التي طرأت على ساحة الرياضة المصرية والعربية والعالمية.

تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم

وتستمر تغطية «أون تايم أون تايم سبورتس 1» للأحداث الرياضية، وهذه المرة مع حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم، وتغطية خاصة للحفل من قلب العاصمة الفرنسية «باريس»، بوجود الإعلامي يحيى حمزة موفد القناة، ومجموعة من أفضل المحللين الشباب إسلام سامي – أحمد عطا، في ضيافة الإعلامي محمد غانم داخل الاستوديو.

تفاصيل حلقة الليلة من برنامج «ملعب أون تايم»

وتختتم الأحداث على قناة «أون تايم سبورتس 1»، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء، وحلقة جديدة من برنامج «ملعب أون تايم»، والذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، وتغطية خاصة عن حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم، واستعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بوجود نجوم كرة القدم المصرية.

وتعرض شاشة «أون تايم سبورتس 2» غدا، برنامج «سوبر ليج» الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي، حيث يرصد كل ما يخص كرة القدم العالمية، وحلقة خاصة عن حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم، وأبرز ما جاء في الدوريات الخمس الكبرى.

في تمام الحادية عشر مساء، ينطلق برنامج «جمهور التالتة» والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، ورصد لأبرز الأحداث الرياضية، وفقرة تحليلية خاصة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، بوجود المحللين الرياضيين أحمد عز وتامر بدوي.

وتغطي قناة «أون تايم سبورتس 3» منافسات بطولة العالم للرماية «المسدس والبندقية»، في تمام العاشرة والنصف صباحًا.