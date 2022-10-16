الدولار من أكثر العملات التي يتابعها الكثيرون، نظرا لتأثيرها على مختلف أسعار السلع، ويتابع الكثير من المهتمين، البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، وفق التحديث الخاص بكل بنك.

سعر الدولار اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في مصر

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي cib بلغ سعره 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفيما يتعلق بسعره اليوم داخل البنك المركزي، سجل 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، وسجل الدولار في المصرف المتحد 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه.

وداخل بنك الكويت الوطني، استقر سعره اليوم عند 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية صباح اليوم، عن أنّ سعر الدولار مقابل الجنيه هو 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وسجل داخل مصرف أبوظبي 19.44 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعره اليوم في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي استقرت عليه عمليات البيع والشراء داخل بنك مصر.