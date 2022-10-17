10 معلومات عن كمال ماضي بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية

يخوض المُذيع كمال ماضي تجربة تليفزيونية جديدة، وذلك بعد انضمامه إلى قناة القاهرة الإخبارية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المُقبل على تردد 11747V.

وانطلقت مسيرة كمال ماضي التليفزيونية، منذ أكثر من 14 عامًا، خاض فيها تجارب عدة بقنوات محلية وعربية، إلى جانب جلوسه أمام ميكروفون الإذاعي، إذ أنه يملك رحلة إعلامية ثرية، حظيت بإشادات كبيرة من خبراء الإعلام.

معلومات عن المُذيع كمال ماضي

وترصد «الوطن» أبرز 10 معلومات عن كمال ماضي، وذلك بعد انضمامه إلى قناة القاهرة الإخبارية، وهي كالتالي:

- بدأ حياته المهنية مراسلًا لشبكة تليفزيون الحياة 2008، وشارك في تغطية الأحداث في مصر حتى العام 2013.

- شارك في تغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية من واشنطن 2012.

- قدم برنامج «الحياة الآن» الإخباري على تليفزيون الحياة 2013.

- شارك في التغطيات الإخبارية لفض اعتصام رابعة، واقتحام كرداسة وما أعقبهما من أحداث.

- انتقل إلى قناة «التحرير» مذيعًا لنشرات الأخبار والتغطيات الإخبارية.

- قدم برامج الشأن العربي كبرنامج «عين على ليبيا».

- بعدها انتقل إلى قناة «TeN» وقدم بها البرنامج الإخباري «ستوديو الأخبار»، وبرنامج التوك شو «مصر في أسبوع».

- عاد مرةً أخرى إلى تليفزيون «الحياة»، مقدمًا لبرنامج «الحياة الآن» الإخباري 2018.

- أصبح مقدمًا لبرنامج التوك شو الرئيسي «الحياة في مصر» على تليفزيون «الحياة».

- وفي الإذاعة، يقدم برنامج «اليومين دول» الإخباري السياسي على «راديو النيل - نغم FM» للعام الخامس، لينتقل بعد ذلك إلى قناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل انطلاق القاهرة الإخبارية

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، وذلك على تردد 11747V، إذ تضم عددًا كبيرًا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.