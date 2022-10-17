باستثناء الوالدين.. شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه في قانون التأمينات

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه، من أبرز التساؤلات التي يبحث عنها ذوي أصحاب المعاشات المتوفيين، إذ ذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك شروط لاستحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه أو المؤمن عليه من قبل المستحقين المتمثلين في «الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات»، لافتة إلى أنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين عنه حق تقاضى معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وعن شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه، أوضحت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها أنَّ شروط استحقاق المعاش تكون كالتالي:

الأرملة

نص قانون التأمينات الاجتماعية على أنَّه يشترط لاستحقاق الأرملة ما يلي:

- يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، حتى تستحق الأرملة معاش زوجها، أو يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

شروط استحقاق الابنة المعاش بعد وفاة والدها

يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

الابن

يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن 21 ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

- الابن العاجز عن الكسب ، بشرط أن يثبت العجز عن الكسب بشهادة موثقة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

- يشترط ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

الوالدان

يستحقان المعاش دون شروط.

شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش

يشترط ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.