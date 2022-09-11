3 مستندات لصرف نفقات جنازة صاحب المعاش .. اعرف الشروط والإجراءات

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّه يحق لأرملة أو أبناء الشخص المتوفي المؤمن عليه، الحصول على نفقات جنازته من الجهة التي كانت تصرف المعاش بواقع «ثلاثة أشهر».

مستحقو نفقات الجنازة

وذكرت التأمينات الاجتماعية، أنّ مصاريف جنازة صاحب المعاش المتوفي، تصرف لأرملته، وإذا وجدت أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، لافتة إلى أنّه في حال عدم وجود أرملة تصرف نفقات الجنازة لأرشد الأولاد، أما في حال عدم وجود أرملة أو أبناء، فإن نفقات الجنازة تصرف لأي شخص، ثبُت قيامه بصرف نفقات الجنازة، بحسب التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أنّ صرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام بحد أقصى من تاريخ تقديم طلب صرف الجنازة، موضحة أنّ شروط استحقاق النفقة هى وفاة صاحب المعاش .

خطوات صرف نفقات الجنازة

وتستعرض «الوطن» الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة، لصرف المستفيد نفقات الجنازة كالتالي:

- تقديم صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد للصرف.

- طلب صرف مصاريف الجنازة​.

- تعبئة طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين كالتالى:

- اسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

- اسم جهة العمل الأخيرة وعنوانها .

- الرقم التأمينى لجهة العمل «رقم المنشأة».

- تاريخ الوفاة.

- اسم القائم بنفقات الجنازة.

- صلة القرابة.

- عنوان المستفيد ورقم التليفون والبريد الإلكترونى.

- تقوم أرملة المتوفى بكتابة الرقم التأمينى والاسم وتاريخ الزواج وتاريخ الميلاد، وهل الزواج موثق، وهل الأرملة لديها حمل مستكن، والجهة التى يرغب فى صرف المعاش عليها، ثم التوقيع.

- فى حالة الأبناء والأخوة، يتم كتابة الرقم التأميني، والاسم واسم الوالدة، وتاريخ الميلاد، وهل يزاول الابن عملًا أو مهنة، ثم التوقيع.