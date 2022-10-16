آخر أخبار المعاشات 2022.. بدء الصرف لـ10.7 مليون مواطن مطلع نوفمبر

تزامنًا مع قرب موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، يبحث أصحاب المعاشات عن آخر أخبار المعاشات 2022، لتؤكّد هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه يتمّ صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد، ويبدأ صرف معاشات نوفمبر يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، لـ10 ملايين و759 ألفًا و635 مواطنا، فيما بلغ عدد الأشخاص المؤمن عليهم 14 مليونًا و210 آلاف و92 مواطنًا حتى بداية شهر أكتوبر الجاري.

تحقيق التحوّل الرقمي في كل المقرات التأمينية

وعن آخر أخبار المعاشات 2022، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية في تقرير أصدرته، أنَّ هيئة التأمينات تتجه إلى تحقيق التحول الرقمي في كل المقرات التأمينية، مشيرة إلى أنَّ لديها 591 مقرًا على مستوى الجمهورية.

وتزامنًا مع البحث عن آخر أخبار المعاشات 2022، أوضحت التأمينات أنَّه يتمّ إتاحة استعراض تطوّر زيادة المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة كالتالي:

- الدخول على موقع التأمينات https://nosi.gov.eg/ar/.

- الضغط على بدء الخدمة.

- يمكنك على الفور تسجيل الدخول والاستعلام إذا كنت مستخدم من خلال كتابة الرقم القومي ثم كتابة كلمة المرور.

- في حالة إذا لم تكن مستخدم عليك التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية :

- كتابة الاسم الأول واسم الأب والجد.

- كتابة اسم العائلة والاسم الأول للأم.

- كتابة الرقم القومي وكتابة الرقم التأميني.

- كتابة العنوان والبلد ورقم الموبايل.

- تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم.

- اختيار وسيلة الاتصال المفضلة سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني.

- ادخال كلمة المرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

- الضغط على «أنا لست روبوت» ثم التسجيل، وبعدها يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات.

خط ساخن للاستفسار عن خدمات التأمينات الاجتماعية

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه يمكن الاتصال على الخط الساخن 16217، وذلك للاستفسار عن أي خدمة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنَّه تمّ إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية.