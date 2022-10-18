خدمات أون لاين يمكن الحصول عليها من بوابة الحكومة

عدد كبير من الخدمات التي أصبحت تقدمها بوابة الحكومة المصرية، بشكل إليكتروني سريع، ما يسهل وتيرة الحصول على الخدمة لجميع المواطنين الراغبين وفى جميع محافظات الجمهورية، كما يقضى على الأفكار التقليدية المرتبطة بصعوبة انتهاء المصالح الحكومية نظرا لعمليات التزاحم الشديد والتكدسات بالطوابير أمام كل مصلحة وأخرى.

لذا استطاعت بوابة الحكومة الإليكترونية أن تصبح رابط سهل وسريع لتسهيل جميع الخدمات والإجراءات الحكومية على المواطنين، وبطريقة لا تتعدى الدقائق من خلال أى موبايل أو جهاز كمبيوتر.

وفى هذا السياق تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، الخدمات التى يستطيع أي مواطن فى الحصول عليها بشكل سريع من خلال أون لاين على الرابط الرسمى لبوابة الحكومة الإليكترونية من هنا.

والخدمات التى تقدمها بوابة الحكومية المصرية متعددة و لجميع الفئات، منها كلا من :

- استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي

- خدمة حجز تذاكر القطارات

- خدمات مكاتب الشهر العقاري

- خدمات نيابات المرور

- تقديم شكاوى واستفسارات المواطنين

- مخالفات المرور

- دفع مخالفات المرور

- الحصول على بدل فاقد لرخصة السيارة

- تجديد بطاقة الرقم القومي

- استخراج قيد عائلي

- استخراج شهادات الوفاة

- استخراخ شهادة ميلاد رقم قومي

- تجديد رخصة السيارة.

- الاستعلام عن فواتير الكهرباء

- الاستعلام عن فواتير المياه

- دفع فواتير الكهرباء.

- دفع فواتير الغاز.

- دفع فواتير الكهرباء.

- شكاوي الكهرباء

- خدمات مكاتب الشهر العقاري

- إعطاء الشهادات العقارية.

- جميع خدمات الاسكان

- طلب قرض تعاوني للجمعيات

- طلب تملك وحدة سكنية.

- جميع خدمات الطلاب .

- تنسيق الثانوية العامة

- تقديم طلبات تقليل الاغتراب.

- تنسيق الثانوية الأزهرية

- تنسيق الدبلومات الفنية

- تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية

- تسجيل اختبارات القدرات.