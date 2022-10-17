حوار مجتمعي لحسم الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة خلال أيام

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعقد لقاءً موسعًا خلال أيام مع ممثلين عن المعلمين والطلاب في الثانوية العامة، قبل تحديد الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الحالي.

حوار مجتمعي مع المعلمين والطلاب

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ اللقاء سيكون ضمن سياسة الوزارة بإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المتداخلة مع المنظومة التعليمية، إذ يكون الطلاب والمعلمين مطمئنين على شكل وطريقة الامتحان، ويعبرون عن آرائهم ومطالبهم من الوزارة في هذا الشأن.

مناقشة شكل وطريقة الأسئلة والتصحيح

ولفت المصدر إلى أنَّ وزير التعليم، سيُطلع الطلاب والمعلمين على النظام الذي استقرت عليه الوزارة بخصوص امتحانات الثانوية العامة، على مستوى شكل الأسئلة وطريقة التصحيح، ويستمع لوجهات نظرهم ومطالبهم، حتى يتمّ الاستقرار على الشكل النهائي للامتحانات، وفق ما طرحه الطلاب وما استقرت عليه الوزارة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة 2022-2023، التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني وهي كالتالي:-

- امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 ورقيًا بالكامل.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس الفهم والتحليل والتطبيق.

- تتضمن أسئلة الثانوية العامة «اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%».

- إعداد حقيبة تدريبية على كيفية إعداد الامتحانات.

- إعداد دليل معلم للطالب.

- توفير نماذج استرشادية للطلاب من الأسئلة للتدريب عليها قبل أداء الامتحانات.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة الكترونيا بالكامل.

- التصحيح سيكون إلكترونيًا من خلال اثنين من المعلمين يتولون التصحيح وفي حالة وجود تفاوت في تقدير ورقة الإجابة سيتمّ الاستعانة بمعلم ثالث للحسم.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية بالكامل على أن تُعقد على مستوى الإدارات والمدارس.