إصابة 12 شخصا في حادثي تصادم ببلبيس وأولاد صقر بالشرقية

أصيب، اليوم الاثنين، 12 شخصا في حادثي تصادم بمركزي بلبيس وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالطريق الإقليمي

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 9 أشخاص مصابين بإصابات بسيطة ومتوسطة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وميكروباص بالطريق الإقليمي تجاه بلبيس والعاشر من رمضان.

كما انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لمباشرة الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية، وفتح الطريق أمام السيارات للعبور.

انقلاب موتوسيكل بمركز أولاد صقر

كما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتسيكل، بدائرة المركز، وجرى نقلهم إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضران بالواقعتين وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.