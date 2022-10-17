رئيس النواب عن استضافة المكتب الإقليمي لـ«البرلماني الدولي»: يعطي مزيدا من الثقل لمصر

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ استضافة القاهرة مكتبا إقليميا للاتحاد البرلماني الدولي في المنطقة العربية، يعطي مزيدا من الثقل لمكانتها إقليميا ودوليا، كما يعزّز الدبلوماسية المصرية في شقيّها الحكومي والبرلماني، ويضفي وجودا مصريا مهما للدفاع على المصالح المصرية الحيوية في توقيت يشهد الكثير من التحديات.

حضور مكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في الاتحاد البرلماني الدولي

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنّ مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، التي عُقدت في العاصمة الرواندية كيجالي، في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، شهدت نشاطا مُكثفا وحضورا بارزا للدبلوماسية البرلمانية المصرية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، التي تضم غالبية برلمانات العالم.

ولفت رئيس النواب، إلى أنّ المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، سيكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية، تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي .

وأكد جبالي، أنّ موافقة الاتحاد البرلماني على استضافة مصر للمكتب، اعتراف بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب بعضويته منذ العام 1924، وشهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية، بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

تحقيق التكامل العربي الأفريقي

وأضاف رئيس مجلس النواب: «بالطبع لا يفوتني أن أشير إلى أنّ هذا المكتب الإقليمي للاتحاد بالقاهرة سيصبح مركزا لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما سنعمل من خلال هذا المكتب على تقديم الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، ليكون بمثابة جسر للتعاون البرلماني العربي الأفريقي، وامتداد لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي».

وأتمّ جبالي كلمته، قائلا: «أهنئكم جميعا بهذه الخطوة المهمة، التي تأتي في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي، وأتمنى النجاح والتوفيق للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي في مهامه».