مع استمرار حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، يتساءل عدد من المتقدمين عن طرق الاستعلام بالرقم القومي الإعلان 16، إذ تأتي تلك الخطوة عقب انتهاء عملية شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بشكل إلكتروني، من خلال زيارة موقع الصندوق، واتباع عدد من الخطوات للاستعلام عن حالة الطلب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددا من طرق الاستعلام بالرقم القومى الإعلان 16، تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول بالرقم القومي، ومن ثم اختيار «الاستعلام»، ومن ثم معرفة حالة الطلب.

صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أعلن قنواته الرسمية التى يمكن التواصل من خلالها مع الصندوق بصورة آمنة، ومن ثم الإطلاع على جميع مستجدات الصندوق والإعلانات المختلفة الذي يقوم بطرحها من حين لآخر.

وأعلن الصندوق عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن عدد من وسائل التواصل الرسمية مع الصندوق، من خلال صفحات الصندوق عبر موقع جوجل، وفيس بوك، بالإضافة إلى أرقام المحمول الخاصة بالصندوق، وهي قنوات رسمية يمكن التواصل خلالها مع الصندوق بشكل مباشر.