رئيس «حدائق أكتوبر»: إنجاز وحدات «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل بنسبة 85%

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جار العمل على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» داخل المدينة، سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، بجانب عدد من المشروعات المختلفة، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، أو الفاخر، كي تكون جاهزة لطرحها، ضمن إعلانات وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

جار البدء فى تنفيذ عدد آخر من وحدات «سكن لكل المصريين» لمحور متوسطي الدخل

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن نسبة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور محدودي الدخل، بلغت 85%، وجار البدء فى تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة، لمحور متوسطي الدخل.

وأوضح «مصطفى»، أنه جار أيضا العمل حاليا، على تنفيذ نحو 5000 وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، سواء مشروع دار مصر، مشروع جنة، مشروع سكن مصر، وهى وحدات كاملة التشطيب والمرافق، وسيجري طرحها مستقبلا للمواطنين متوسطي الدخل، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى العمل في عدد من مشروعات الطرق والمرافق، حيث جاري العمل على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير بعض الطرق والمحاور، لتسهيل الحركة والتنقل داخل المدينة، وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

ونوه «مصطفى»، باهتمام المدينة بتفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، إذ يجرى تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة، وتستهدف هذه الوحدات السكنية، المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.