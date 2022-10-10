تفاصيل الإعلان الثالث من «سكن لكل المصريين».. يشمل 22 محافظة

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي، قائلا إن الإعلان عن هذا الطرح بدأ في 25 سبتمبر الماضي، والتقديم مستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

الإعلان الثالث يشمل 22 محافظة

وأضاف «خطاب»، خلال لقاء ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على «CBC»، أن الطرح الجديد هو الإعلان الثالث لمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، والتي تنفذها وزارة الإسكان وتستخدم فيها كل أساليب التسهيل للمواطنين من تمويل الوحدات السكنية، والدعم المباشر النقدي، وتمويل غير مباشر من خلال المرافق والخدمات.

ولفت إلى أن الإعلان الثالث يشمل 22 محافظة، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط ومطروح وشمال سيناء ومحافظات الصعيد بالكامل والإسكندرية، بواقع أكثر من 70 مركز ومدينة، موضحا أن الطرح الثالث لا يشمل محافظة القاهرة، وجاري بناء وحدات سكنية في محافظة القاهرة، وبالتالي ستتاح في الإعلانات المقبلة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل شراء كراسة الشروط من مكتب البريد ودفع مقدم جدية الحجز، والذي يبلغ 15 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وبعد الدفع يحصل الشخص على إيصال كراسة الشروط وإيصال آخر لجدية الحجز، متابعا: «هذه المرحلة مهمة لأنها تحتوي على إقرار ويمضي الشخص عليها ويملئ من خلالها تحديد المحافظة الراغب في التقديم بها».

طرق التقديم والشروط

وأفاد بأن بعد ذلك تُرفع المستندات المطلوبة إلكترونيا على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبعد ذلك ترسل رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

وعن الشروط المطلوبة، قال إن أي شخص تجاوز السن القانوني وهو 21 سنة ولديه ذمة مالية يستطيع التقديم ودخل شهري سواء حر أو قطاع خاص أو عام، ولكن إذا كان الشخص تحت ظل دعم الأسرة رغم تجاوزه سن الـ 21 عاما لا يستطيع التقديم.