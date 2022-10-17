رحلة محاربات سرطان الثدي من الكيماوي لـ«العودة للحياة».. فيديو

قالت مها نور، إحدى محاربات سرطان الثدي، إنها اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي في مرحلته الثانية منذ 13 عاما، في يوم ميلادها، متابعة أنها أجرت تحاليل تفيد بوجود ورم حميد، ومن ثم قامت بعملية استئصال الورم، وعقب ذلك بأسبوع اكتشفت أنه سرطان، مضيفة أنه بدأ يدور في ذهنها عدة أفكار كسقوط الشعر أو استئصال الثدي عقب اكتشافها أنه سرطان، مشيرة إلى أنها استئصلت جزءً من الثدي وبدأت رحلة علاجها بالكيماوي والأشعاعي والهرموني.

محاربة للسرطان: شعرك هيقع بس هيطلع تاني

وأضافت إحدى محاربات سرطان الثدي، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «DMC»، أن الأطباء والأهل كانوا أكبر دعم لها خلال فترة علاجها، مشيرة إلى أن أحد الأطباء مزح معها، قائلًا: «شعرك هيقع بس هيطلع تاني لونه أصفر على حسب الكيماوي اللي هتاخديه».

«بدر»: مريت بأصعب فترة بسبب التوتر والقلق

وفي نفس الصدد، قالت بدر محمد، إحدى محاربات سرطان الثدي، إنها اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي بمرحلته الثالثة في عام 2021، متابعة أنها اتجهت إلى مؤسسة بهية لإجراء الفحوصات والتحاليل، مشيرة إلى أنها أصعب فترة مرت عليها بسبب التوتر والقلق، موضحة أنها أجرت عمليات استئصال كلي للثدي مع الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

أهمية الدعم النفسي للمريض من المحيطين به

وأوضحت إحدى محاربات سرطان الثدي، أنها شُفيت بشكل تام، وأنها في مرحلة العلاج الهرموني، موجهة رسالة للسيدات المصابات بسرطان الثدي بضرروة الصبر والهدوء، مؤكدة أهمية الدعم النفسي للمريض من كل أهاله وأصحابه والمحيطين به.

وفي نفس السياق، أشارت «جيهان الجيار»، إحدى محاربات سرطان الثدي، إنها اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في 2018 قبل خطبة ابنتها، مشيرة إلى أنها السرطان وراثي في عائلتها، متابعة أنها شكت بوجود سرطان الثدي من رائحته.

وتابعت إحدى محاربات سرطان الثدي، أنها رفضت أن إجراء أي تحاليل إلا بعد خطوبة ابنتها حتى لا تقلقها وتطفئ فرحتها، مضيفة أنها بمجرد الكشف عند الطبيب من دون إجراء فصوحات اتضح أنه سرطان الثدي، مشيرة إلى أن السرطان لديها كان في مرحلته الثالثة: «حسيت إن ديه هدية ربنا ليا.. وأنا راضية»، موضحة أن الإصابة بمرض السرطان هدية لأن ربنا بيجهزني لدخولي الجنة.