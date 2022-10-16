تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تركيب «الكمر المعدني» لكوبري المشاة في الجيزة

تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدني لكوبري المشاة الجديد في شارع الجيزة أمام مجلس الدولة، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع الجيزة في الاتجاهين الأمر الذي يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

التحويلات المرورية

أما عن التحويلات المرورية، فإنّ حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير في اتجاه نفق النهضة يتم الدخول يميناً إلى شارع أبي أمامة شارع ابن مروان ثم الدخول يسارا باتجاه شارع هارون، واستكمال السير في شارع هارون حتى تقاطعه مع شارع حسين واصف ثم الدخول يساراً بشارع حسين واصف وصولاً إلى شارع الجيزة في اتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير اتجاه نفق الجلاء يتم الدخول يميناً بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحى والدخول يساراً بشارع النيل السياحي، واستكمال السير بشارع النيل السياحي حتى تقاطعه مع شارع ابن الأخشيد، والدخول يساراً بشارع ابن الخشيد وصولاً لشارع الجيزة إتجاه ميدان ونفق الجلاء.

مدة الغلق

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال في مدة زمنية 30 دقيقة فقط صباح يوم الاثنين الموافق 17/10/2022 اعتباراً من الساعة 3,30 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً من اليوم نفسه فقط، وتمّ التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.