«خبيرة التنمية البشرية» تكشف 5 خطوات للوصول للشخصية الناجحة

فرّقت الدكتورة رانيا ألماريه، خبيرة التنمية البشرية، بين الشخص الناجح والشخصية الناجحة، فالشخص الناجح هو الشخص الذي يحقق النجاح في حياته بصورة عامة ويحقق الهدف الأسمى وهو أن يكون سعيدًا ويعيش في سلام، أما الشخصية الناجحة فهي الشخصية التي تتمكن من تحقيق عدد من النجاحات بأهداف محددة ومجزأة كالنجاح في العمل أو النجاح في العلاقات الأسرية أو بتحقيق المادة، وقد ينجح في هدف ولا يستطيع تحقيق نجاح في الأهداف الأخرى.

5 أركان للوصول للشخصية الناجحة

وأضافت ألماريه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه لدى الإنسان 5 أركان أساسية يجب أن ينجح فيها بالتوازي ويحقق التوازن بينها وهي علاقة الإنسان بربه، وهي الأهم والأساس والمحور الذي يُبنى عليه باقي الأركان، واهتمام الإنسان بذاته كجسد وعقل وكيان، مؤكدة أن اهتمام الشخص بذاته يحقق له النجاح في المحاور الأخرى، فالشخص المحبط أو المريض أو المكتئب يصعب عليه تحقيق النجاح في باقي المحاور، والمحور الثالث العائلة، ثم المحور الرابع المجتمع، وتأتي الحياة المهنية في المرحلة الخامسة.

التوازن بين جوانب الحياة يحقق السعادة والرضا

وأوضحت خبيرة التنمية البشرية أن تركيز الفرد على أحد أركان حياته وبذل الجهد للنجاح بهذا الركن يحقق له الفرح عند تحقيقه، إلا أنه لا يحقق له السعادة نتيجة عدم نجاحه ببقية الأركان الأخرى في حياته، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن لتحقيق النجاح والسعادة والرضا بكافة الأركان معًا، لافتة إلى أن الوسطية والاعتدال هي المعيار الحقيقي لتحقيق أي نجاح.