إجراء 14 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

إجراء 259 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء 14 ألفا و36 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي، منها 6737 عملية جراحة عيون، و1193 جراحة مخ وأعصاب، و876 عملية جراحة أورام، و3771 قسطرة قلبية، و398 قلب مفتوح، و701 جراحة عظام، و259 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و62 قسطرة بالمخ، و39 زراعة قوقعة.

مشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، منها مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز اورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببني مزار، ومستشفى رمد بني مزار، ومستشفى دير مواس التخصصي.