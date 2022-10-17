إصابة 7 في تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، صباح اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر المحضر اللازم، وجار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحديدًا بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين.

بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.