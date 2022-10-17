تراجعات طفيفة في أسعار العملات المشفرة بنهاية الأسبوع الماضي

سجّل سعر البيتكوين تراجعا طفيفة خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، عقب صدور أرقام مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة، كما تعرضت العملة المشفرة للضغط من قبل أرقام التضخم حيث سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً على أساس شهري وسنوي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت مؤسسة «الباري»، العاملة في مجال أبحاث ومتابعة الذهب والعملات المشفرة، أنه مع صدور هذه الأرقام تزداد احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل حيث يعتبر من شبه المؤكد أن تصل الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس.

وأضافت انه بعد أن ارتفع البيتكوين إلى $19,950 خلال تداولات نهاية الأسبوع، ارتد السعر بقوة وسجل تراجعاً بنسبة 4% من أعلى مستويات الجلسة حيث أغلقت العملة تداولات الأسبوع عند $19,150.

ولفتت إلى أن عملة «الإيثر»، المشفرة ارتفعت بشكل طفيف خلال تداولات نهاية الاسبوع مقتربةً من مستويات $1,300، ومع بداية تداولات اليوم فقد ارتفعت العملة المشفرة إلى $1,311.

وسيلة للحماية من مستويات التضخم

وفي مؤتمر أمستردام للبيتكوين عبر بعض خبراء العملات المشفرة عن رأيهم في أن اقتناء البيتكوين قد يكون بمثابة وسيلة للحماية من مستويات التضخم المتصاعدة في العالم مما سوف يزيد من الطلب على العملة المشفرة.

إلا أن ارتفاع الفائدة على الدولار تقف عائقاً أمام ارتفاع الطلب على البيتكوين بغرض الحماية من التضخم، ويتداول البيتكوين الآن عند مستويات $19,250 بعد الارتداد السعري القوي من مستويات $19,760.

مستويات $19,475

ومن المتوقع أن نرى تصحيحاً بسيطًا للأعلى قد يصل حتى مستويات $19,475 قبل أن تكمل العملة المشفرة رحلتها بالهبوط إلى مستويات دعم $18,300 التي ارتد السعر منها عدة مرات في السابق.

ولفتوا إلى أنه يفضل الانتظار إلى أن يصل السعر لمستويات المقاومة السابق قبل أن يبدأ السعر بالانخفاض مجددًا، وقد يواجه السعر صعوبة في تجاوز مستويات الدعم $19,000 ولكن الإغلاق على شمعة الساعة تحت تلك المستويات يدعم الهبوط إلى مستويات الدعم السابق ذكرها.