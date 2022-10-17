«الداخلية»: ضبط طني لحوم مجمدة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية

شنت أجهز وزارة الداخلية حملات لضبط السوق في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 2,175 طن لحوم مجمدة ومقطعات دواجن، معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما ضبطت 1,250 طن دقيق أبيض «عينى»، معبأ داخل شكائر مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية «تكتلات»، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 طن زيت «طعام - بطاطس» معبأة داخل براميل، وعبوات دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية.

بطاطس مجهولة المصدر

كما ضُبط 8000 عبوة بطاطس منتج نهائى دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البطاطس بمحافظة المنوفية.

وفي محافظة البحر الأحمر، ضبط الأجهزة الأمنية 7 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض دون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية.

سجائر مهربة

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأسعار أغلى من السعر الرسمى، إلى جانب السجائرالمهربة جمركيًا مجهولة المصدر، عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 10316 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وإتخاذ الإجراءات القانونية.