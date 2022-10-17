تنمية وتطوير 50 منزلا ضمن مبادرة «أكفل قرية فقيرة» بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، الانتهاء من تنمية وإعادة تطوير 50 منزلا بقرية الناصرية بمركز بني مزار، وقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، حيث تم إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل، وذلك ضمن مبادرة «أكفل قرية فقيرة».

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والأورمان في إعادة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا يمثل نموذج متكامل لما يمكن أن يقدمه العمل الاهلى في صناعة التغيير الايجابى الحقيقى في واقع القرى الأشد احتياجا والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياجا إلى دوائر الاكتفاء والانتاج وخلق بيئة معيشية صحية للأهالى وأطفالهم.

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.