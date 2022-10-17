جنوب سيناء تواجه السيول بتطهير المخرات ورفع درجة الاستعداد

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار وسيول الفترة المقبلة، وقال خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقدة اليوم بقاعة الديوان العام، إنه جرى توزيع التعليمات على جميع المديريات ورؤساء المدن للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

تطهير مخرات السيول

وشدد محافظ جنوب سيناء على رؤساء المدن بضرورة المرور على كل مخرات السيول وتطهيرها قبل بدء موسم الشتاء، موضحا أنه يجب إزالة أي عوائق تعيق حركة السيول في المجري الطبيعي.

خبرات سابقة

وأكد المحافظ، أن جنوب سيناء لديها باع طويل في مجال مواجهة السيول، وخبرة كبيرة من خلال ما تتعرض له سنويا، مشيرا إلى أن هذه الخبرات ساعدت في إكساب العاملين في غرفة العمليات ومجالس المدن خبرة في إدارة السيول.

وتابع «فودة»، أن لا أحد يتوقع السيل، لأن هذه الظاهرة الطبيعية صعب التنبؤ بمكانها، ومعروف أن السيل يغير مكانه، مشيرت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة إنشاء مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة تتعدى مليار ونصف المليار على مرحلتين.