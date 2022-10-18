حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

ذكرت عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأبراج توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل خلال الفترة من 21 مارس حتى 20 أبريل، والذين يتوافقوا مع الأبراج النارية والهوائية، إذ يرمز القرون للتعبير عن القوة والقدرة على القيادة.

وبحسب عبير فؤاد، فهناك أخبار سارة في الجانب المهني والعائلي وتجمعك لقاءات بآخرين، وعاطفيا اليوم تسعد مولود برج الحمل مع الشريك وستكون معنوياتك مرتفعة للغاية عن الفترة السابقة.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج الحمل يعرف عنه أنه لا يحمل نوايا سيئة تجاه الأخرين بل يحتفظ ببراءته وحب الناس والثقة المفرطة في الآخرين، كما يعرف عنه عشقه للحياة وينفذ كل ما يحب، ويميل للاستقلالية والاعتماد على الذات فهو يبحث عن عمل وتطوير مهاراته طوال الوقت حتى يستطيع النجاح.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الحمل، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تقول اليوم عبير فؤاد، إن الفلك يمنحك نشاطا وسحرا، ويجمعك بالزملاء والأهل نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

وعاطفيا مع الشريك ستجد القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.