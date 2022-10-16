حظك اليوم برج الثور الأحد 16-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور من الشخصيات القوية القادرة على التعامل مع المشاكل والصعاب، فهو قادر على تفادي الإحباط أو حتى اليأس، كما أنه على المستوى الشخصي يكون هادئ الطباع وهو متعاون مع أصدقائه لأقصى درجة، ومع ذلك فهو حساس يتأثر بالسلب من أقل الكلمات ويدخل في نوبات اكتئاب حادة.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الثور، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وجاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الثور، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، اليوم تمر بعدة منعطفات مختلفة من خلال تصرفاتك يمكن أن يكون اليوم جيد أو سيئ، ويخبرك الفلك أنك تستطيع اليوم أن تعد نفسك كل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

وأضافت أن حظك اليوم على المستويين العائلي والعاطفي، اليوم أنت محظوظ بسبب وجود القمر في منزل العلاقات، واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.