حظك اليوم برج الحمل السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه روح قيادة عالية، فهو يستطيع أن ينجز المهام المطلوبة منه بشكل كبير، كما أنه يصنع الفرص لنفسه والغير لتحقيق أفضل النتائج، ويمتلك طاقة إيجابية رائعة تجعله مفعم بالحيوية والنشاط إلى جانب أنه يحتفظ بالحماس والنظرة التفاؤلية التي تجعله دائمًا يشعر بالرضا.

ويتميز مولود برج الحمل بقدرته على اكتشاف طرق جديدة لإنجاز الأشياء، فهو يعاني من الأمور الروتينية كما أنه مخلص لأحبابه بشكل كبير ويكره الخيانة، ويفضل أن يجعل الجميع من حوله يحترموه لذا لا يضع نفسه في مواقف قد تقلل منه مهما كانت الأمور من حوله.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، وقد يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك، وتستطيع أن تحقيق مشاريعك الكبيرة حتى تبرهن أنك قدر المسؤولية وتنال رضا مدرائك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك اليوم على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل، عليك أن تكون صريحًا حتى تصل للتوافق معه، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.