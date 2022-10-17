حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أصدرت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لكافة المواليد على الصعيدين العاطفي والمهني وتحديدًا مواليد اليوم الاثنين 17 سبتمبر، إذ يتطلع الكثيرون لمعرفة التغيرات التي تطرأ على حالة الشخص اليومية سواء بشكل جيد أو سيئ وتحديدًا المقبلين على خطوات جادة في حياتهم نتيجة تغير حركة الفلك والكواكب في منازل الأبراج المختلفة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 17-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك مولود برج الحمل يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الثور 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم برج الثور 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك المهنية وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

حظك اليوم برج السرطان 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان 17-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تمضي في معالجة بعض المشاكل كي لا تترك المشاكل تتفاقم.

حظك اليوم برج الأسد 17-10-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع بلوتو بمنزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك، وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 17-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الميزان 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج الميزان 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

حظك اليوم برج العقرب 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وتحقق تطورا ونجاحا، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج العقرب 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك، وتحركهم بذكاء.

حظك اليوم برج القوس 17-10-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج القوس 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

حظك اليوم برج الجدي 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

حظك اليوم برج الدلو 17-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش مولود برج الدلو وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 17-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعمل بكل حماس، ويدفعك ذلك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الحوت 17-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك فاتنا، وقد تكون اليوم على موعد مع السعادة والحب.