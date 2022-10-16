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حظك اليوم برج الحمل الأحد 16-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:02 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل، أنه يحتفظ ببراءته وحب الناس والثقة المفرطة في الآخرين، فهو معروف بأنه عاشق للحياة وينفذ كل ما يحب، كما أنه يميل للاستقلالية والاعتماد على الذات فهو يبحث عن عمل وتطوير مهاراته طوال الوقت حتى يستطيع النجاح.

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الحمل، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، عليك الانتباه فالوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، بين زملائك في العمل أو مع مرؤوسيك مما يعرضك لكثير من المشاكل، وعليك الانتباه وأن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي اليوم تكون قادرا وتمتلك الطاقة لتقديم فرغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة مع شريك حياتك عليك فقط التحلي بالهدوء والصبر.

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بقلم منى سعيد