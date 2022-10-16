حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء من الشخصيات المتناقضة التي تمتلك الصفة وعكسها، وتعتبر أسوأ صفاته التغيرات المزاجية السريعة التي يمر بها، ما يجعل الكثيرون يرفضون التعامل معه، كما أنه عصبي المزاج ومنفعل، ومع ذلك سرعان ما ينسى الغضب ويسامح.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الجوزاء، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، اليوم عليك الانتباه بسبب وجود القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك العملية حتى لا تتعرض للمشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

وأضافت خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستويين العائلي والعاطفي، عليك اليوم أن تتحلى بالإصرار والعزيمة، وينصحك الفلك ألا تستسلم لشعورك بالتذمر وعليك أن تكون لبقا ومتعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تتحدث عن حياتك الشخصية مع الآخرين.