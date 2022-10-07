ضبط 11 مخالفة في حملات تموينية على المخابز بالدقهلية

قاد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، فجر اليوم الجمعة، حملة مفاجئة على المخابز ومضارب الأرز، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة في المخابز، علاوة على التأكد من انتظام توريد الأرز الشعير بمواقع التوريد، ومتابعة أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين، وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

تشديد الرقابة التموينية

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة خرجت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز والمنشآت التموينية ومحاربة كل محاولات الاستيلاء على الدعم.

ضبط 11 مخالفة

وتشكلت الحملة برئاسة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ويرافقه محمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 11 مخالفة وهي 5 محاضر نقص وزن بمقدار من 9: 26 جراما، ومحضر تجميع 79 بطاقة تموينية ذكية، وعدد 3 محاضر تصرف في إجمالي 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بالمطرية.

متابعة توريد الأرز

وتابعت الحملة توريد الأرز بمضرب شلباية بالمنزلة، ومضرب الرياض بمنية النصر، ومضرب دكرنس بدكرنس، ووجدت عملية التوريد تسير بانتظام في ضوء التعليمات الخاصة بتنظيم التداول والتعامل المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي 2022.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التوريد وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وجار متابعة أعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة.

توريد 14 ألف طن أرز شعير

وفي سياق متصل، قال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب‏، لـ«الوطن»، إن ما تم توريده من الأرز الشعير على مستوى محافظة الدقهلية لمواقع التسليم بلغ 14 ألفا و234 طن أرز شعير حتى الآن.

وأضاف أن مواقع تخزين الأرز الشعير التابعة للبنك الزراعي المصري استقبلت 4553 طن أرز رفيع الحبة، و185 طن عريض الحبة، بينما استقبلت مواقع الشركة القابعة للصناعات الغذائية «المضارب»، 8645 طن رفيع الحبة، و347 طن عريض الحبة، والشركة المصرية للصوامع والتخزين استقبلت 500 طن رفيع الحبة.