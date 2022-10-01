«المخابز» ترد على شائعات الفينو: متوافر في السوق بـ50 قرشا.. ووزنه لم يقل

تحدث عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عما أثير حول اللجوء إلى تقليل حجم رغيف الفينو بعد ارتفاع أسعار الدقيق، موضحًا: «تصريحاتي كانت منصبة على أننا وطنيون وكنت أحث زملائي في كل محافظات مصر، أن نتحمل الضغوط علينا وبخاصة أن اليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد».

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «أعرف أن أسعار الدقيق تزيد كل فترة، ولكن ظروف البلد تحتم علينا أن نكون على خطوة واحدة مع البلد في كل شيء تمر به، لأن أولادنا وجيراننا وأصحابنا هم من يأكلون رغيف الفينو».

حقيقة تقليل حجم رغيف الفينو

وتابع: «بالنسبة إلى تقليل حجم رغيف الفينو، فإنه يرجع إلى ظروف أصحاب المخابز، إن كان عندهم وطنية أو شعور بالانتماء للبلد، النهارده محدش نزل بالموازين، لما أنزل من الرغيف وأسخط حجمه مش هيبقى مقبول إن حد يشتريه».

أصحاب المخابز وطنيون

وأوضح: «معدل وزن رغيف الفينو سيكون ثابتا وأعي أن زملائي وطنيون، ومعدل الوزن سيختلف باختلاف وزن الدقيق، لأن كل فرن أو مخبز ينتج أكثر من نوع من الخبز، مثل الكايزر والفينو والفينو بسمسم».

وواصل: «رغيف الفينو بـ50 قرشا ما زال موجودا في السوق وكل ما يتردد بغير ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا، وما يترد عن أن سعر الدقيق الحر يقفز 600 جنيه غير منطقي إطلاقا».