 أهم المعلومات عن قاعدة تدريبات الردع النووي لحلف الناتو «كلاين بروجل»

انطلقت أمس تدريبات الردع النووي «الظهيرة الثابتة» لحلف الناتو، بمشاركة 14 دولة و60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وتتزامن مع مخاوف من لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي ضد حليفته أوكرانيا.

وتجرى التدريبات في قاعدة سلاح الجو الملكي «كلاين بروجل» في مقاطعة ليمبورج، والتي ستصبح مركزا لعمليات التدريب، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

وتجرى مناورات حلف الناتو فوق المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا وبحر الشمال، ولن يتم استخدام أسلحة قتالية في التدريبات، وفق بيان لحلف الناتو.

ويشير التحالف البلجيكي ضد الأسلحة النووية، أن رؤوسا نووية أمريكية توجد في منطقة التدريبات، ولم تؤكد السلطات هذه المعلومات.

وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن قاعدة سلاح الجو الملكي «كلاين بروجل»، وفق بيانات موقع Kleine-Brogel:

- تابعة لسلاح الجو البلجيكي.

- تقع شمال شرق بلجيكا.

- يعمل بها حوالي 1500 شخص كطواقم لـ 28 طائرة من طراز F-16.

- تنتشر منشآت الجناح العاشر على مساحة 450 هكتارًا (4500كم) من الغابات.

- تضم نحو 150 سلاحا نوويا أمريكيًا، موزعين بينها وبين قواعد بوتشيل في ألمانيا، وأفيانو وغيدي توري في إيطاليا، وفولكل في هولندا، وإنجرليك في تركيا، بحسب تقرير مسرب نشر في 2019.

تتكون من عدة مجموعات :

- مجموعة الطيران من حوالي 250 شخصًا، منهم 48 طيارا.

- مجموعة السرب 349، والذي تم تشكيله خلال الحرب العالمية الثانية في بريطانيا العظمى.

- مجموعة السرب 31، المتخصص في الهجوم الأرضي، والذي تأسس عام 1951 في بوفيتشاين وانتقل إلى شيفر لتشكيل الجناح العاشر مع السرب 23 و 27.

- وحدة التحويل التشغيلي (OCU)، وهي المنظمة المركزية لتدريب جميع طياري F-16، وشعارها النسر. أنشئت الوحدة في بوفيتشاين عام 1987، وعندما تم حل الجناح الأول في عام 1996، تم نقل الوحدة إلى "كلاين بروجل".

- مجموعة الدفاع والدعم، وتضم ما يقرب من 444 فردًا، مقسمة على سرب الأمن، وحماية قوة SMD وسرب الدعم. يتمثل دورها في الجناح التكتيكي العاشر في ضمان أمن الموارد والأفراد.

- ويتكون الجناح من ثلاثة أسراب جنرال ديناميكس فالكون F-16، وتعد القوة الضاربة الرئيسية لسلاح الجوي البلجيكي.

- وتعد القاعدة موطنًا لسرب دعم الذخائر 701 من القوات الجوية الأمريكية.