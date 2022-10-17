الناتو يبدأ تدريبات الردع النووي اليوم.. وبلجيكا تطلب إلغائها

تنطلق تدريبات الردع النووي «الظهيرة الثابتة» لحلف الشمال الأطلسي، اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر، بمشاركة 14 دولة ونحو 60 طائرة عسكرية، لكنّ التحالف البلجيكي يعارض هذه التدريبات ويعتبرها تزيد التوتر بين روسيا وحلف الناتو، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، أنّ قادة السلاح الجوي الملكي «كلاين بروجل» ستكون في مقاطعة ليمبورج وستصبح مركزا للتدريبات، وستجرى المناورات فوق شمال غرب أوروبا، وفي المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، لكن لن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.

الأمين العام لحلف الناتو: التدريبات لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية

وصرّح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، بأنّ هذه مناورات سنوية مجدولة ومصممة لضمان الحفاظ على قدرات الناتو النووية آمنة وفعالة، مشددا على أنّ التدريبات لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية الحالية، وذكرت بلجيكا أنّ الطائرات الجوية لدى دول حلف الناتو لن تقترب من الأراضي الروسية التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر.

التحالف البلجيكي يطلب بإلغاء التدريبات في ظل توتر الأوضاع الدولية

ويعارض التحالف البلجيكي التدريبات ويعتبرها منظمة أهلية، ويطالب السلطات بإلغاء التدريبات في ظل توتر الأوضاع الدولية، وأفادت المنظمة في بيان، بأنّنا في الوقت الحالي نشهد توترات نووية عالية مع روسية، ومن غير المسؤولية إجراء مثل هذه التدريبات وزيادة التوترات.

ويشير التحالف البلجيكي، إلى أنّ التدريبات التي تقام علي أراضيه تجعل بلاده هدفا في حالة نشوب صراع نووي، خاصة أنّ مقر الناتو والمؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي تقع في بروكسل.

وأكد حلف الناتو في تحديثات قمة مدريد في يونيو الماضي، أنّ الأسلحة النووية ما دامت موجودة، سيظل الناتو تحالفا نوويا.