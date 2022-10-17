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توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022

كتب:

أميرة فكري
04:27 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ أول شهر أكتوبر الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

شهر أكتوبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الأولى عباد الرحمن (قرآن كريم) من سورة الفرقان الآيات من 63:70، كن جميلاً (لـ إيليا أبو ماضي) ، والوحدة الثانية رحمة ومحبة (لـ قاسم أمين).

- القراءة: الوحدة الأولى قصة أثر، الوحدة الثانية سمير موسى.

- النحو: المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، المنادى المفرد والنكرة المقصودة، المنادى (نداء ما فيه ال). 

- النشاط المصاحب: من خلال المكتبة أجمع معلومات عن بعض صحابة النبي (ص) وطبق عليهم صفقات عباد الرحمن، أجمع بعض المعلومات عن بعض الآثار القديمة بمدينتك ودونها في كراسة النشاط. 

شهر نوفمبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الثانية (آيات العلم) الهراوي 9 أبيات، الوحدة الثالثة (فضل العلم) حديث شريف 6 أسطر. 

- القراءة: الوحدة الثانية طريق النور.

- النحو: البدل وأنواعه، وأسلوب المدح والذم، فاعل نعم وبئس، حبذا - لا حبذا. 

- النشاط المصاحب: اكتب أسماء ومعلومات عن بعض النساء المصريات اللاتي أثرن في مصرنا الحديثة. 

شهر ديسمبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الثالثة الكتاب أحمد شوقي .. 8 أبيات دراسة.

- القراءة: الوحدة الثالثة زراعة الفضاء. 

- النحو: الوحدة الثالثة الممنوع من الصرف تابع الممنوع من الصرف + مراجعة.

النشاط المصاحب: أجمع بعض القصائد عن العلم ودونها في كراسة النشاط. 

شهر يناير 2023 

مراجعة عامة 

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