توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ أول شهر أكتوبر الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

شهر أكتوبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الأولى عباد الرحمن (قرآن كريم) من سورة الفرقان الآيات من 63:70، كن جميلاً (لـ إيليا أبو ماضي) ، والوحدة الثانية رحمة ومحبة (لـ قاسم أمين).

- القراءة: الوحدة الأولى قصة أثر، الوحدة الثانية سمير موسى.

- النحو: المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، المنادى المفرد والنكرة المقصودة، المنادى (نداء ما فيه ال).

- النشاط المصاحب: من خلال المكتبة أجمع معلومات عن بعض صحابة النبي (ص) وطبق عليهم صفقات عباد الرحمن، أجمع بعض المعلومات عن بعض الآثار القديمة بمدينتك ودونها في كراسة النشاط.

شهر نوفمبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الثانية (آيات العلم) الهراوي 9 أبيات، الوحدة الثالثة (فضل العلم) حديث شريف 6 أسطر.

- القراءة: الوحدة الثانية طريق النور.

- النحو: البدل وأنواعه، وأسلوب المدح والذم، فاعل نعم وبئس، حبذا - لا حبذا.

- النشاط المصاحب: اكتب أسماء ومعلومات عن بعض النساء المصريات اللاتي أثرن في مصرنا الحديثة.

شهر ديسمبر 2022

- النصوص الأدبية: الوحدة الثالثة الكتاب أحمد شوقي .. 8 أبيات دراسة.

- القراءة: الوحدة الثالثة زراعة الفضاء.

- النحو: الوحدة الثالثة الممنوع من الصرف تابع الممنوع من الصرف + مراجعة.

النشاط المصاحب: أجمع بعض القصائد عن العلم ودونها في كراسة النشاط.

شهر يناير 2023

مراجعة عامة