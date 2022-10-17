توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022
كتب:
أميرة فكري
04:27 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ أول شهر أكتوبر الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.
شهر أكتوبر 2022
- النصوص الأدبية: الوحدة الأولى عباد الرحمن (قرآن كريم) من سورة الفرقان الآيات من 63:70، كن جميلاً (لـ إيليا أبو ماضي) ، والوحدة الثانية رحمة ومحبة (لـ قاسم أمين).
- القراءة: الوحدة الأولى قصة أثر، الوحدة الثانية سمير موسى.
- النحو: المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، المنادى المفرد والنكرة المقصودة، المنادى (نداء ما فيه ال).
- النشاط المصاحب: من خلال المكتبة أجمع معلومات عن بعض صحابة النبي (ص) وطبق عليهم صفقات عباد الرحمن، أجمع بعض المعلومات عن بعض الآثار القديمة بمدينتك ودونها في كراسة النشاط.
شهر نوفمبر 2022
- النصوص الأدبية: الوحدة الثانية (آيات العلم) الهراوي 9 أبيات، الوحدة الثالثة (فضل العلم) حديث شريف 6 أسطر.
- القراءة: الوحدة الثانية طريق النور.
- النحو: البدل وأنواعه، وأسلوب المدح والذم، فاعل نعم وبئس، حبذا - لا حبذا.
- النشاط المصاحب: اكتب أسماء ومعلومات عن بعض النساء المصريات اللاتي أثرن في مصرنا الحديثة.
شهر ديسمبر 2022
- النصوص الأدبية: الوحدة الثالثة الكتاب أحمد شوقي .. 8 أبيات دراسة.
- القراءة: الوحدة الثالثة زراعة الفضاء.
- النحو: الوحدة الثالثة الممنوع من الصرف تابع الممنوع من الصرف + مراجعة.
النشاط المصاحب: أجمع بعض القصائد عن العلم ودونها في كراسة النشاط.
شهر يناير 2023
مراجعة عامة