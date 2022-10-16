«التعليم» تحدد إجراءات وشروط التعاقد مع المقبولين في «30 ألف معلم»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالإجراءات المقرر اتخاذها بعد إعلان نتيجة المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم، شغل وظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

اجتاز البرنامج التدريبي.. شرط استلام العمل

وأكدت وزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات، أنّه لا يتم تسليم العمل إلا لمن اجتاز البرنامج التدريبي، وفقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 16 لسنة 2019 والمتضمنة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراَ من تاريخ العمل علي النحو التالي:-

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء عن هذا الشروط عن التعاقد مع المعلمين الإجانب، وفقاً للقواعد واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أن يكون من خريجي كلية التربية، أو حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.

- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

مسوغات التعيين للمقبولين بمسابقة المعلمين

- ضرورة استيفاء مسوغات التعيين المحددة بنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون قبل استلام العمل وهي:-

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- أصل المؤهل الدراس الحاصل عليه.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للأناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار من المرشح للتعاقد بعدم سبق فصلة من الخدمة بقرار او حكم تأديبي نهائي.

- قرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.