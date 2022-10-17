توزيع منهج «اكتشف» للصف الثالث الابتدائي 2022.. الدرس الواحد يستغرق 90 دقيقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اكتشف للصف الثالث الابتدائي 2022، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرا إلى أن مدة تدريس كل درس 90 دقيقة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يتضمن المحور الأول من المنهج في الفصل الدراسي الأول «من أكون: الحياة الصحية» والثاني «العالم من حولي: الاهتمام بعالمنا».

شهر أكتوبر 2022

- اكتشف تنمية مهاراتي

- تعلم تنمية مهاراتي.

– اكتشف الحفاظ على صحة الجسم.

– تعلم الحفاظ على صحة الجسم.

– اكتشف الجسم السليم والطعام الصحي.

شهر نوفمبر 2022

- تعلم الجسم السليم والطعام الصحي.

- تطبيقات ومراجعة.

- اكتشاف آثار التغيرات البيئية.

شهر ديسمبر 2022

– الأسبوع الأول اكتشف المياه على كوكبنا.

– الأسبوع الثاني عشر تعلم المياه على كوكبنا.

- الأسبوع الثالث عشر اكتشف مساهمتي نحو بيئتي.

– الأسبوع الرابع عشر تعلم مساهمتي نحو بيئتي.

شهر يناير 2023

تطبيقات ومراجعة.

توزيع منهج اكتشف للصف الأول الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج اكتشف للصف الأول الابتدائي وهي كالتالي :-

شهر أكتوبر 2022:

- الأسبوع الأول اكتشف اعرفني.

– الأسبوع الثاني تعلم اعرفني.

– الأسبوع الثالث اكتشف شجرة العائلة.

– الأسبوع الرابع شارك شجرة العائلة.

شهر نوفمبر 2022

– الأسبوع الأول: تعلم من نحن.

- الأسبوع الثاني والثالث: مراجعة وتطبيقات.

- الأسبوع الرابع: اكتشف بيئتنا.

شهر ديسمبر

- الأسبوع الأول: تعلم بيئتنا.

– الأسبوع الثاني: اكتشف تجول في البيئة.

– الأسبوع الثالث: تعلم زراعة الغذاء.

– الأسبوع الرابع: تعلم الاحتفالات في العالم من حولنا.