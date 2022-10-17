 قطع المياه لمدة 10 ساعات بمنطقتي الهرم وفيصل في الجيزة.. غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية»، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال1، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١125 من التليفون الأرضي.